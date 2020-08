AKTIE IM FOKUS: Aktienrückkaufprogramm stützt Freenet

Werbung

Heute im Fokus

DAX rutscht zum Handelsende unter 13.000-Punkte-Marke -- ADO Properties verdient mehr -- Philips rudert bei Jahresausblick zurück -- Adler Real Estate, Tesla, Apple, AT&T, Wirecard im Fokus

TUI-Chef Joussen hält Kapitalerhöhung nach Corona-Krise für denkbar. Uniper sucht verbindlich Kunden für sein LNG-Terminal. GRENKE gibt gut 140.000 Aktien für Aktiendividende aus. Warren Buffett kauft sich mit Milliarden in japanische Firmen ein. Veolia will Engie Anteil von knapp 30 Prozent an Suez abkaufen. Credit Suisse beantragt in Spanien offenbar Vollbankenlizenz. Nestlé will US-Firma Aimmune Therapeutics übernehmen. Siemens Energy kündigt Abbau von Kapazitäten an.