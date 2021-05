AKTIE IM FOKUS: Allianz nach Zahlen vorbörslich fest und besser als der Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Titel der Allianz SE (Allianz) haben sich am Mittwoch nach Quartalszahlen vorbörslich freundlich präsentiert. Während der Leitindex Dax (DAX 30) einen Großteil seiner vorbörslichen Verluste eine gute halbe Stunde vor dem Xetra-Start wieder aufholte, verbuchten die Papiere des Versicherers auf Tradegate ein Plus von 0,9 Prozent zum Xetra-Schluss auf 212,90 Euro. Dies entspricht in etwa dem Kursniveau am Tag des Dividendenabschlags von 9,60 Euro je Aktie Ende vergangener Woche.

Das erste Quartal der Allianz sei überwiegend besser als gedacht verlaufen, so ein Händler am Morgen. Jedoch merkte er an, dass die Solvabilitätsquote etwas hinter den Erwartungen herhinke./ajx/jha/