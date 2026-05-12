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AKTIE IM FOKUS: Allianz vorbörslich auf Erholungskurs nach starkem Quartal

13.05.26 08:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
375,60 EUR 5,90 EUR 1,60%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein überraschend starker Jahresstart des Allianz-Konzerns (Allianz) hat der Aktie des Versicherers am Mittwoch vorbörslich Gewinne beschert. Das Papier, das sich vor einer Woche seinem Rekordhoch im April von 397 Euro wieder deutlich angenähert, dann aber spürbar nachgegeben hatte, legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,4 Prozent auf 373,40 Euro zu.

Charttechnisch gesehen würde es damit viel beachtete Widerstände überwinden, denn bei rund 370 Euro und bei 373,30 Euro verlaufen mit der 50- und der 90-Tage-Durchschnittslinie wichtige Signalgeber für den mittelfristigen Trend.

Die US-Bank JPMorgan sieht den Versicherer auf "gutem Weg zu den Jahreszielen". Analyst Philip Kett von Jefferies hob vor allem den rekordhohen operativen Gewinn auf Konzernebene und im Nicht-Lebensversicherungsbereich hervor. Zwar dürfte nun die Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse in den Fokus rücken, doch erst einmal rechnet er damit, dass der Markt positiv auf das Zahlenwerk reagieren wird./ck/jha/

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