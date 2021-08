AKTIE IM FOKUS: Allianz vorbörslich unter Druck wegen Warnung vor US-Belastungen

Aktien in diesem Artikel Allianz 204,50 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz sind am Montag wegen drohender Sonderbelastungen vorbörslich deutlich unter Druck geraten. Im Tradegate-Handel verloren sie verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs etwa drei Prozent an Wert. Der Versicherungskonzern hatte am frühen Sonntagabend mitgeteilt, nach Klagen und einer Untersuchung der Wertpapieraufsichtsbehörde SEC habe nun auch das US-Justizministerium (DoJ) eine Untersuchung in Zusammenhang mit den sogenannten Structured Alpha Fonds eingeleitet.

Wie es weiter hieß, sieht der Vorstand ein relevantes Risiko, dass die mit dem Fonds verbundenen Angelegenheiten erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse des Versicherungskonzerns haben könnten. Es sei jedoch derzeit weder möglich, den Ausgang der Untersuchungen sowie der anhängigen Gerichtsverfahren vorherzusagen, noch den entsprechenden Zeitpunkt dafür einzuschätzen. Händlern zufolge sorgt dies nun unter den Anlegern für größere Unsicherheit./tih/men