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AKTIE IM FOKUS: AMD winkt Kurssprung auf Rekordhoch - Empfehlungen nach Zahlen

06.05.26 09:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
355,00 EUR 51,00 EUR 16,78%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) sind am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht direkt hinter Infineon aktivster Wert auf der Handelsplattform Tradegate. Die Papiere der Amerikaner legten gegenüber dem US-Schluss zeitweise um mehr als 17 Prozent auf ein Rekordhoch von umgerechnet gut 417 US-Dollar zu.

Mit Goldman Sachs und Bernstein sprachen zwei Experten nach Quartalszahlen und Ausblick prompt Empfehlungen aus. Dabei setzte der Bernstein-Analyst Stacy Rasgon ein Kursziel von 525 Dollar an. Nach 65 Kursplus im laufenden Jahr signalisiert er noch rund 48 Prozent weiteren Spielraum.

Er sei bei AMD stets eher ein Spätzünder gewesen, gestand Rasgon nach dem sehr starken Quartalsbericht ein. Er sei kontinuierlich überrascht worden - nicht nur durch die geschäftliche Stärke des Halbleiterkonzerns, sondern auch durch die der Aktie.

Seine Empfehlung fühle sich spät an, seine Analyse ergebe aber für 2027 ein Ergebnis je Aktie von mehr als 14 Dollar und 2028 könnten es bis zu 20 Dollar werden, wenn der KI-Boom sich fortsetze. Trotz der Risiken auf aktuellem Niveau habe dies ausgereicht, ihn zum "Outperform" zu überreden./ag/zb

In eigener Sache

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23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

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