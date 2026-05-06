AKTIE IM FOKUS: AMS Osram mit Kurssprung nach Quartalszahlen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von AMS Osram sind am Donnerstag im frühen Handel nach besser als erwarteten Quartalszahlen stark gestiegen. Zuletzt sprang der Wert um 19 Prozent. Damit hat sich die Aktie seit den Jahrestiefs im März verdoppelt.

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Das Unternehmen hatte die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem wartete AMS Osram mit einer Ankündigung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) auf. So sei eine Entwicklungsvereinbarung mit einem nicht näher genannten Industriepartner für Rechenzentren gestartet worden. Zusätzlich gab es einen Auftrag für KI-gestützte Augmented-Reality-Smart-Glasses.

Auch der Ausblick kam gut an. Der saisonale Aufschwung scheine etwas akzentuierter auszufallen als üblich, hieß es von der Zürcher Kantonalbank. Vontobel hält eine "begrenzte" Konsensanpassung für möglich./cg/rw/AWP/mf/stk

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