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Aktie im Fokus

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Deutsche Telekom-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26.53 EUR 0.34 EUR 1.30 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 4 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.

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3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Deutsche Telekom-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,15 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,04 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Deutsche Telekom-Aktie von 26,11 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research28,10 EUR7,6230.09.2026
Barclays Capital35,00 EUR34,0503.09.2026
JP Morgan Chase & Co.27,50 EUR5,3203.09.2026
JP Morgan Chase & Co.38,00 EUR45,5402.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Telekom

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.

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