Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Deutsche Telekom-Aktie in den Fokus genommen.
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Im September 2026 haben 4 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Deutsche Telekom-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,15 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,04 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Deutsche Telekom-Aktie von 26,11 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|28,10 EUR
|7,62
|30.09.2026
|Barclays Capital
|35,00 EUR
|34,05
|03.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|27,50 EUR
|5,32
|03.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 EUR
|45,54
|02.09.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Deutsche Telekom