Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Aktie im Fokus

01.10.26 09:30 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Deutsche Telekom-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel

Im September 2026 haben 4 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.

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3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Deutsche Telekom-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,15 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,04 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Deutsche Telekom-Aktie von 26,11 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 28,10 EUR 7,62 30.09.2026 Barclays Capital 35,00 EUR 34,05 03.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 27,50 EUR 5,32 03.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 38,00 EUR 45,54 02.09.2026

Redaktion finanzen.net