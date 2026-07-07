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AKTIE IM FOKUS: Analystenempfehlung hilft Fraport im widrigen Umfeld

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport haben am Montag nach schwächerem Start schnell den Weg ins Plus gefunden. Nach zeitweise 70,40 Euro gerieten sie jedoch im Bereich der 50-Tage-Linie wieder ins Stocken. Zuletzt kosteten sie mit 69,85 Euro noch 0,7 Prozent mehr als am Freitag.

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Dabei war mit weiteren Angriffswellen der USA gegen den Iran, stark gestiegenen Ölpreisen und der Senkung der Prognose für das Passagieraufkommen in Frankfurt einiges auf die Anleger eingeprasselt. Aber etwas Balsam verteilte die Investmentbank Exane BNP Paribas mit ihrer Empfehlung der Papiere.

Analyst Dario Maglione setzt darauf, dass der Flughafenbetreiber nach dem nahen Ende einer jahrelangen heftigen Investitionsphase wieder voll durchstarten und den Anlegern eine kraftvolle Cashflow-Story bieten kann. Die Rendite auf den erwarteten Barmittelzufluss 2028 kalkuliert er auf 7 Prozent und damit deutlich höher als die 3 Prozent der Konkurrenz. Dass die Ergebnisse des zweiten Quartals wohl schwach ausfallen werden, habe der Markt verstanden, so Maglione. Sein Kursziel liegt bei 85 Euro - also knapp unter dem Jahreshoch.

Elodie Rall von JPMorgan hob derweil mit Blick auf die Prognosesenkung für das Passagieraufkommen darauf hin, dass der Finanzausblick für das Gesamtjahr ja dennoch bestätigt wurde. Der Rückgang des Passagieraufkommens in Frankfurt im Juni reflektiere wohl vor allem die Umverteilung von Kapazitäten durch die Fluggesellschaft Lufthansa auf den Flughafen München./ag/mis

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DatumRatingAnalyst
08:36 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.06.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Fraport Overweight Barclays Capital