DAX23.813 ±-0,0%Est505.764 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,9%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.912 -0,2%Euro1,1581 -0,2%Öl87,31 +3,6%Gold5.088 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX schwankt -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Analystenlob treibt am Vortag sehr schwache DHL-Aktien wieder an

06.03.26 11:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,84 EUR 1,16 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.781,8 PKT -34,0 PKT -0,14%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angelockt von positiven Analystenkommentaren haben Anleger bei der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) den Kursrücksetzer vom Vortag zum Wiedereinstieg genutzt. Die Papiere des Logistikkonzerns waren am Freitag in der Spitze um bis zu 3,4 Prozent in die Höhe geschnellt und gewannen bis zum späten Vormittag noch knapp 2 Prozent auf 46,72 Euro. Der deutsche Leitindex DAX bewegte sich kaum vom Fleck.

Wer­bung

Nun betonten Fachleute das Ertragspotenzial der Bonner. Experte Marco Limite von der britischen Investmentbank Barclays sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung des Konzerns und stufte deshalb die Aktien hoch. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage.

Muneeba Kayani von der Bank of America gab ihre skeptische Haltung den Aktien gegenüber auf und empfahl sie jetzt in einem Sinneswandel zum Kauf. Die Verwerfungen in den Frachtmärkten durch den Iran-Krieg kämen dem Konzern mit seinem großen, flexiblen Netzwerk zupass.

Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank argumentierte ähnlich und nahm DHL in eine Empfehlungsliste auf. Die Anteilsscheine würden durch mehrere potenzielle positive Kurstreiber unterstützt. So könnte in den kommenden Quartalen insbesondere eine Stabilisierung beziehungsweise Erholung der globalen Transportvolumina vor allem im Express- und Speditionsgeschäft zu einer Beschleunigung des operativen Gewinnwachstums führen.

Wer­bung

Ebenso könnte das globale Netzwerk der DHL Schlamp zufolge in Phasen kurzfristiger Störungen der Lieferketten von zusätzlicher Nachfrage nach zeitkritischen Luftfracht- und Expresslösungen profitieren. Zudem erschienen die Aktien im Vergleich zu den Papieren der Wettbewerber weiterhin attraktiv bewertet.

Am Donnerstag hatte der von geopolitischer Unsicherheit geprägte Ausblick der Bonner die Anleger noch verschreckt. Seit Beginn des Jahres gerechnet sind die DHL-Aktien kaum vorangekommen, während der Dax fast drei Prozent im Minus liegt. Charttechnisch werden die Papiere bereits seit Anfang November durch die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie gestützt, die den langfristigen Trend beschreibt./la/tih/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
12:06DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
10:56DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:11DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:56DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:11DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:06DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen