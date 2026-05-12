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AKTIE IM FOKUS: Anleger feiern starke Zahlen und angehobene Ziele der Merck KGaA

13.05.26 11:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
121,65 EUR 8,35 EUR 7,37%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre der Merck KGaA (Merck) haben besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und angehobene Jahresziele am Mittwoch mit einem Kurssprung belohnt. Gegen Mittag behaupteten sich die Titel des Pharma- und Technologiekonzerns an der DAX-Spitze mit einem Plus von 8 Prozent auf rund 122 Euro.

Damit erreichten sie den höchsten Stand seit dem Kurseinbruch Anfang März und machten den Kursrückgang im bisherigen Jahresverlauf fast wieder wett. Auch das charttechnische Bild hellte sich auf, da die Aktien nun wieder über den für den mittel- bis langfristigen Trend wichtigen 100- und 200-Tage-Linien notieren.

Ein Händler attestierte dem Unternehmen in einer ersten Einschätzung einen starken Jahresstart. Zudem liege der neue Ausblick, der der hohen Dynamik im LifeScience-Geschäft zu verdanken sei, über den Erwartungen.

Ähnlich positiv fiel das Urteil von JPMorgan-Branchenexperte Richard Vosser aus. Er sieht den Quartalsumsatz ein Prozent, das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren fünf Prozent und das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) acht Prozent über den Konsensschätzungen. Die neuen Unternehmensziele dürften zudem die Erwartungen an das operative Ergebnis und den Gewinn je Anteilsschein im laufenden Jahr um jeweils ein Prozent steigen lassen.

Das Unternehmen sei mit seinem angehobenen Ausblick bewusst konservativ geblieben, befand unterdessen Charles Pitman-King von der britischen Investmentbank Barclays. Er hatte ebenso wie Vosser eine positive Kursreaktion der Aktie vorhergesagt, wenngleich die neuen Ziele nur begrenztes Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen beinhalteten.

Für Justin Smith vom US-Analysehaus Bernstein Research erscheint zudem das Strategie-Update des neuen Vorstandschefs Kai Beckmann vernünftig. Mehr Details zu den bestätigten Mittelfristzielen, die bereits zum Kapitalmarkttag im Schlussquartal 2025 herausgegeben worden waren, erwartet Smith sich von der Telefonkonferenz mit Analysten zu den aktuellen Zahlen./gl/tav/mis

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