AKTIE IM FOKUS: Anleger honorieren Quartalszahlen der Deutschen Bank

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) haben am Mittwoch vorbörslich sehr positiv auf die Vorlage der Quartalszahlen reagiert. Sie gewannen auf der Handelsplattform Tradegate drei Prozent zum Xetra-Schluss auf 8,15 Euro und knüpften damit im Gegensatz zum Leitindex Dax (DAX 30) an ihren seit einigen Wochen insgesamt erfreulichen Trend an. Auch die Commerzbank-Papiere (Commerzbank) legten im schwachen Gesamtmarkt vorbörslich moderat zu.

Besser als erwartet, lautete der Tenor am Markt zum Zahlenwerk der Deutschen Bank. In dieser Woche hatten bereits einige europäische Großbanken wie HSBC, Barclays und Santander mit ihren Quartalsberichten überzeugt. Die Vorzeichen für den Bericht der Deutschen Bank waren daher günstig./ajx/mis

