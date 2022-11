AKTIE IM FOKUS: Anleger lassen Morphosys fallen nach Gantenerumab-Enttäuschung

Im Online Seminar heute Abend schaut sich Profi-Trader Ingmar Königshofen die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Rheinmetall übernimmt Munitionshersteller in Milliardendeal -- 1&1 hat wohl Interesse an Sky -- MorphoSys, FTX, Henkel, Vantage Towers im Fokus

Disney will mithilfe von Einstellungsstopp Kosten sparen. EU-Kommission gibt grünes Licht für deutsche Übernahme von GAZPROM Germania. ElringKlinger-Aktie & Co.: Pleitewelle dürfte Autozulieferer erschüttern. Intel-Chef besucht Magdeburg - Haseloff: Ansiedlung auf gutem Weg. BP-Chef nahm offenbar als Teil der mauretanischen Delegation an COP27 teil.