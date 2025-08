AKTIE IM FOKUS: Anleger strafen Amazon für Cloud-Geschäft ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Schlecht ist am Freitag an den US-Börsen die Quartalsbilanz von Amazon angekommen. Hatten Microsoft und der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) am Vortag mit ihren Zahlen noch voll überzeugen können, fielen Amazon-Aktien im frühen Handel um 6 Prozent. Allerdings war der Kurs in den vergangenen vier Monaten um 45 Prozent gestiegen.

Der weltgrößte Online-Händler enttäuschte die Börsianer mit dem Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS und einem verhaltenen Gewinnausblick. Der Konzern rechnet beim operativen Ergebnis in diesem Jahr mit 15,5 bis 20,5 Milliarden Dollar. Die Konsensschätzung von Analysten liegt mit 19,4 Milliarden Dollar eher am oberen Rand dieser Spanne.

Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS lag im vergangenen Quartal mit 17,5 Prozent gerade so im Schnitt der Markterwartungen. AWS setzt auf den KI-Boom und konkurriert mit den Cloud-Bereichen von Microsoft und Google (Alphabet C (ex Google)). Diese hatten zuletzt deutlich höhere Wachstumsraten.

"Im Rampenlicht stand eindeutig AWS, und die leuchtet nicht so hell wie erwartet", schrieb Analyst Matt Britzman vom britischen Broker Hargreaves Lansdown. Während Microsoft und die Google-Holding Alphabet mit dem Cloud-Wachstum jüngst Stärke demonstriert hätten, sei AWS von Amazon nicht der erhoffte große Erfolg gewesen./bek/jsl/he