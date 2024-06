AKTIE IM FOKUS: Apple auf Rekordhoch - KI-Strategie stimmt Analysten positiv

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Dienstag nach positiven Analystenkommentaren über die tags zuvor vorgestellte KI-Strategie des iPhone-Konzerns ein Rekordhoch erklommen. Sie kletterten im frühen US-Handel dicht unter 200 US-Dollar und legten zuletzt dann um 3,1 Prozent auf 199,03 Dollar zu. Unter anderem äußerten sich die Investmentbanken JPMorgan und Goldman Sachs positiv.

Goldman-Analyst Michael Ng etwa erwartet, dass die neuen Funktionen die Nachfrage ankurbeln und künftig eine direktere Vermarktung Künstlicher Intelligenz ermöglichen werden. Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan rechnet mit einem Nachfrageschub beim neuen iPhone 16 mit dem Betriebssystem iOS 18 im Herbst.

Am Vortag hatten sich die Apple-Papiere noch schwergetan und an Boden verloren, weil die vorgestellten KI-Funktionen in Summe bereits weitgehend durchgesickert waren./ck/men