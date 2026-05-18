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AKTIE IM FOKUS: Apple nur kurz auf Rekord - KI-Präsentation überzeugt nicht

08.06.26 21:59 Uhr
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Apple Inc.
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude über die vorgestellte neue Generation der KI-Plattform von Apple war am Montag von kurzer Dauer. Nach einem Kurssprung von bis zu 3,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 317,40 US-Dollar rutschten die Aktien schnell wieder ab - kurz vor Handelsende verloren sie 1,8 Prozent.

Der Technologieriese stellte auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC das auf Google (Alphabet C (ex Google))-Technologie basierende neue Apple-Intelligence-System vor, das einen überarbeiteten digitalen Assistenten Siri beinhaltet. Softwarechef Craig Federighi postulierte eine wesentliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Unternehmenssoftware. Dennoch ähneln viele der neuen Funktionen Fähigkeiten, die Apple bereits früher vorgestellt hatte. Zudem wird die neue Siri den Verbrauchern diesen Herbst als Beta-Test zur Verfügung gestellt, was darauf hindeutet, dass die Technologie noch nicht vollständig bereit für Alltagsnutzer ist. Sie wird zudem weder in China noch zunächst in Europa verfügbar sein.

Unter Experten stieß die Unternehmenspräsentation auf ein uneinheitliches Echo. Nach Jahren voller Versprechungen habe Apple-Chef endlich eine KI-Strategie vorgestellt, die das wahre Monetarisierungspotenzial von Künstlicher Intelligenz erschließen werde, heißt es in einer ersten Einschätzung des Finanzdienstleisters Wedbush. Dieses Potenzial, das der Kurs noch nicht widerspiegele, könnte den Wert der Aktie um 75 bis 100 Dollar steigern. Wedbush spricht derzeit eine "Outperform"-Empfehlung mit einem Kursziel von 400 Dollar aus.

Bei IDC, einem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik, fiel das Urteil ebenfalls freundlich aus. "Wenn die neue Siri so funktioniert wie gezeigt, könnte Apple Intelligence zu einem der wichtigsten Upgrades des Apple-Ökosystems werden, seit sich der App Store zu einer Dienstleistungsplattform entwickelt hat", lobten dessen Experten.

Verhaltener klang indes die Einschätzung auf der Website Vital Knowledge. Für alle, die gehofft hätten, von der aktualisierten Apple Intelligence begeistert zu werden, sei die Präsentation eine Enttäuschung gewesen, hieß es dort. "Apple kann aber weiterhin erfolgreich sein, auch wenn es kein Pionierunternehmen im Bereich der KI ist."/gl/men

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