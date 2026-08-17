AKTIE IM FOKUS: Argenx steigen in Richtung Rekordhoch nach Studiendaten

17.08.26 11:16 Uhr

AMSTERDAM/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Argenx (arGEN-X) haben sich nach positiven Studiendaten zu einem Medikament am Montag von ihrer jüngsten Kursschwäche erholt. Im frühen Handel sprangen sie auf den höchsten Stand seit Ende Juli und gewannen zuletzt an der Spitze im EuroStoxx 50 noch 8,2 Prozent auf 790 Euro.

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Der Antikörper-Spezialist Argenx vermeldete in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu einem Mittel gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur einen Erfolg. Die Studie mit dem Mittel Vyvgart habe bei der Behandlung von autoimmuner Myositis den primären Endpunkt erreicht, teilte das Unternehmen mit.

Laut Branchenexperten wie Xian Deng von der Schweizer Bank UBS könnte Vyvgart Blockbuster-Potenzial haben, also jährliche Milliardenumsätze bringen. Bestenfalls sei ein Jahresspitzenumsatz von 5 Milliarden US-Dollar bei IMNM (Immunvermittelte nekrotisierende Myopathie) denkbar, hatte Deng Anfang August, also noch vor den Daten geschrieben.

Rajan Sharma von Goldman Sachs wertete die Studienergebnisse für zwei Indikationen deutlich positiv. Die Argenx-Papiere stehen auf den "Conviction List" der Bank, der Liste mit den überzeugenden Anlageideen.

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Der Aktienkurs von Argenx war erst im Juli auf ein Rekordhoch von knapp 834 Euro gestiegen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit dem Kursanstieg liegen die Papiere 2026 nun wieder mit gut 10 Prozent im Plus. Auf Sicht von rund fünf Jahren haben sie ihren Wert mehr als verdreifacht./ajx/mis/ag/jha/