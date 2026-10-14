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AKTIE IM FOKUS: ASML vorbörslich etwas unter Druck - Kapazitäten im Blick

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,502.00 EUR -22.80 EUR -1.50 %
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AMSTERDAM/PARIS (dpa-AFX) - Trotz eines erhöhten Ausblicks sind am Mittwoch die Papiere von ASML (ASML NV) vorbörslich etwas unter Druck geraten. Auf Tradegate belief sich der Abschlag zuletzt auf 0,9 Prozent auf 1496,20 Euro im Vergleich zum Börsenschluss an der Euronext (Euronext NV) am Vortag.

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Der niederländische Ausrüster der Chipbranche geht davon aus, dass das derzeit für 2027 und 2028 geplante Angebot die Nachfrage der Kunden nicht vollständig decken wird. ASML prüft deshalb Möglichkeiten, die Kapazität für 2028 über die bereits kommunizierte Steigerung von 30 Prozent hinaus zu erhöhen.

Dies sei zwar positiv, ein Anstieg der Kapazität 2027 und 2028 habe man aber bereits erwartet, kommentierte Analyst Janardan Menon von Jefferies. Er rechnet weiterhin damit, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der Branche zyklisch weiter sinken werden, was das Kurspotenzial nach oben begrenzen dürfte./ajx/mis

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Datum Rating Analyst
07.10.26 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research

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