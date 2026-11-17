AKTIE IM FOKUS: Asta Energy zögerlich erholt nach Zahlen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Asta Energy (ASTA Energy Solutions) haben am Dienstag nach Neunmonatszahlen im angeschlagenen Marktumfeld einen weiteren Erholungsversuch unternommen. Nach anfänglichem Tief seit zwei Wochen schafften sie es bis zu 1,7 Prozent ins Plus. Die Stabilisierung blieb allerdings zögerlich wie am Vortag.
Operativ profitiert der Anbieter von kupferbasierten Lösungen für die Stromerzeugung weiterhin von einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor. Den Umsatz sahen Börsianer etwas über den Erwartungen, das operative Ergebnis leicht darunter.
Analyst Adrian Pehl von Oddo BHF lobte die Wiener. Die Zahlen des dritten Quartals zeigten, dass sich das Unternehmen weiter auf einem guten Weg befinde. Das vierte Quartal dürfte allerdings wie saisonal üblich eher mau ausfallen./ag/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASTA Energy Solutions
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASTA Energy Solutions
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen