AKTIE IM FOKUS: Astrazeneca nach Impfstoffzulassung gefragt

LONDON (dpa-AFX) - Anleger an der Londoner Börse haben am Mittwoch die Zulassung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca in Großbritannien begrüßt. Die Papiere des britischen Pharmakonzerns verteuerten sich im frühen Handel um fast zwei Prozent, zuletzt lag das Plus noch bei rund einem Prozent. Der Kurs von AstraZenecas Produktionspartner Oxford Biomedica profitierte mit zuletzt rund eineinhalb Prozent Aufschlag. Damit schlugen sich beide Unternehmen deutlich besser als der Gesamtmarkt - der britische FTSE 100 notierte zuletzt knapp 0,30 Prozent im Plus.

Zuvor hatte die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel dem Vakzin eine Zulassung erteilt. Das Mittel hatte in Studien allerdings eine geringere Wirksamkeit aufgewiesen als der bereits zugelassene Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Dies hatte zunächst vor einigen Wochen für Irritationen und Zweifel am Design der klinischen Studien gesorgt. An der Börse hatte dies auch den Kurs von AstraZeneca belastet. Vom Zwischenhoch Mitte November hatte die Aktie bis kurz vor Weihnachten fast ein Fünftel an Wert eingebüßt.

Positiv wird allerdings gewertet, dass der Impfstoff der Briten bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann und deutlich günstiger ist. In Großbritannien sollen bereits am 4. Januar die ersten Impfungen stattfinden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock mitteilte./tav/mis