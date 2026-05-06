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AKTIE IM FOKUS: Auf stabil folgt erholt - Anleger goutieren Henkels Wachstum

07.05.26 11:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
66,46 EUR 3,22 EUR 5,09%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem jüngsten Rückfall der Henkel-Aktien (Henkel vz) auf den tiefsten Stand seit Ende 2022 haben Anleger am Donnerstag wieder etwas Zutrauen gefasst. Nach der Quartalsbilanz der Düsseldorfer führten die Aktien mit einem Kursplus von fast fünf Prozent auf 66,36 Euro den DAX an. Aus der Stabilisierung der vergangenen Tage wurde damit eine Erholung.

Der Konsumgüterkonzern ist zum Jahresstart operativ etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet. Für das laufende Jahr erwartet Henkel weiterhin ein Umsatzplus abseits von Währungs- und Portfolioeffekten von ein bis drei Prozent. Die Konsensschätzung am Markt liegt laut der DZ Bank bei 1,5 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll laut Konzern 14,5 bis 16 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten durchschnittlich 14,8 Prozent.

"Nach der überraschend soliden Umsatzentwicklung im ersten Quartal halten wir einen Anstieg der Konsensgewinnschätzungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich für denkbar", schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank in einer ersten Reaktion. Dass Henkels Wachstum in beiden Segmenten auf Preis- und Mengenanstiegen beruhe, dürfte am Markt gut ankommen. Lobende Worte fand der Experte für ein deutliches Mengenwachstum im Konsumgeschäft.

Der Aktienkurs von Henkel setzte sich am Donnerstag erstmals seit Ende Februar deutlicher von der 21-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab. Diese verläuft aktuell bei knapp 65 Euro und gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend. Der verlief bei Henkel zuletzt steil abwärts: Von einem Zwischenhoch Ende Februar bei gut 84 Euro sackten die Papiere binnen drei Monaten um bis zu 27 Prozent ab./bek/niw/stk

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