AKTIE IM FOKUS: Aurubis setzen Erholung fort - Bei Wachstumsplan auf Kurs

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aurubis haben ihre Kursrally vom Vortag am Mittwoch beschleunigt fortgesetzt. Am frühen Nachmittag notierten sie als MDax-Spitzenreiter (MDAX) 6,5 Prozent im Plus bei 85,30 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Monat. Damit bauten sie ihr Plus im bisherigen Jahresverlauf wieder auf rund 12 Prozent aus, nachdem sie vom Zwischenhoch über 100 Euro Anfang Februar bis Ende Mai bis auf fast 70 Euro zurückgefallen waren.

Tags zuvor hatten die Papiere des Kupferproduzenten nach Aussagen von Konzernchef Roland Harings bereits zugelegt und waren rund drei Prozent höher aus dem Handel gegangen. Der Manager sieht sein Unternehmen auf Kurs für den geplanten kräftigen Produktionsausbau in den kommenden Jahren. "Unsere Wachstumsprojekte schreiten voran", sagte der Unternehmenschef am Dienstag auf einem Kapitalmarkttag in London. Insgesamt will der Konzern bis 2026 bekanntlich rund 1,1 Milliarden Euro in den USA, Bulgarien und Deutschland investieren. Weitere Investitionen, etwa ins Batterie-Recycling könnten hinzukommen./edh/mis