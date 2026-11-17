FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Springer Nature haben sich am Dienstag auf ihrem Weg nach oben eine Zeit lang gegen das schwache Marktumfeld gestemmt. Mit einem Anstieg um bis zu 3,3 Prozent erreichten die Papiere des Wissenschaftsverlags über der 23-Euro-Marke das höchste Niveau seit mehr als einem Jahr, zollten dann aber dem guten Lauf Tribut.

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Anleger zogen im Laufe des Morgens die Handbremse, denn zuletzt war der Kurs mit 0,7 Prozent in die Verlustzone gerutscht. Binnen drei Monaten gehören die Aktien im SDAX, der am Dienstag um ein Prozent fiel, mit einem Anstieg um fast 16 Prozent zu den fünf besten Indexwerten. Oberhalb von 23,70 Euro wäre der Weg frei gewesen zum nächsten Zwischenhoch, das mit 24,65 Euro aus dem September 2025 stammt.

Ein starkes Geschäft in der Forschungssparte sorgte im Rahmen der vorgelegten Zahlen dafür, dass das Management um Chef Frank Vrancken Peeters für den diesjährigen Umsatz noch etwas optimistischer wird. Das Unternehmen rechnet nun aus eigener Kraft mit einem Umsatzwachstum von "mindestens sechs Prozent". Erst im August war dieses Ziel auf "rund sechs Prozent" angehoben worden.

Das operative Ergebnis (Ebit) habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen, urteilte Daniel Kerven von JPMorgan. Er sieht in Künstlicher Intelligenz weiterhin einen positiven Faktor und betonte, die Aktie bleibe eine der günstigsten im Mediensektor. Der Experte ist aber weiterhin der Ansicht, dass es für eine deutlichere Neubewertung noch an höherem Streubesitz und verbesserter Börsen-Liquidität mangele.

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Das dritte Quartal unterstreicht die starke Dynamik im Forschungsbereich, lautet das Fazit des Citigroup-Fachmanns Ciaran Donnelly. Auch er hält die Bewertung der Aktie für immer noch moderat. Er schätzt, dass die neuen Erkenntnisse vom Dienstag zu steigenden Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 führen werden./tih/ag/jha/