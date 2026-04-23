Ausblick: UBS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
UBS öffnet die Bücher - damit rechnen Experten.
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UBS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,804 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,16 Milliarden USD für UBS, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,93 Milliarden CHF erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,23 USD, gegenüber 2,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 50,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,56 Milliarden CHF erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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