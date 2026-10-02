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AKTIE IM FOKUS: Auto1 sackt nach Zahlen-Briefing ab - JPMorgan kürzt Erwartungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
16.16 EUR -1.25 EUR -7.18 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs von AUTO1 ist am Freitag nach einem Briefing zu den Quartalszahlen schwer unter Druck geraten. Der Gebrauchtwagenhändler stimmte Analysten auf die Anfang November anberaumten Resultate ein, bekam dafür aber kein gutes Feedback. Die Aktien wurden zuletzt mehr als acht Prozent tiefer bei 15,85 Euro gehandelt. Dies war der niedrigste Kurs seit April.

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Analyst Marcus Diebel von JPMorgan schrieb in einem ersten Kommentar zu dem Briefing, die Aussagen zögen sinkende Gewinnschätzungen nach sich. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen bis 2028 um bis zu 16 Prozent. Für das dritte Quartal kappte er seine Erwartungen an das Absatzvolumen und den Rohertrag pro verkauftem Fahrzeug.

Er monierte den Ansatz von Auto1, der auf Skalierung ausgerichtet sei, aber wohl kurzfristig zu einem gedämpften Gebrauchtwagenerwerb geführt habe. Diese Entwicklung zeige sich in den Zahlen offenbar deutlicher als erwartet, denn die Aussagen des Managements hätten zuvor recht solide gewirkt. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzchefs brauche es noch Zeit, bis das Vertrauen in die MDax-Aktie wiederhergestellt ist./tih/ag/jha/

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Datum Rating Analyst
12:21 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.

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