AKTIE IM FOKUS: Auto1 verstärkt Talfahrt - Bodenbildungsversuch gescheitert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von AUTO1 haben am Mittwoch nach einem nur kurzzeitig soliden Handelsauftakt ihre jüngste Talfahrt nochmals beschleunigt. Nachdem sie Ende Januar über der 30-Euro-Marke noch dem höchsten Stand seit 2021 nahe waren, wird die Februar-Bilanz immer düsterer. Am Mittwoch war der Kurseinbruch zuletzt fast 16 Prozent groß. Dabei kosteten die Aktien nur noch 16,35 Euro. Binnen weniger Wochen haben sie sich also fast halbiert.

Eine in den vergangenen Tagen versuchte Bodenbildung ist damit jäh gescheitert. 2026 sind die Titel des Online-Gebrauchtwagenhändlers mit einem Minus von 40 Prozent der größte Verlierer im MDAX. Immer wieder heißt es am Markt, dass die Titel in diesen Tagen bei Leerverkäufern wieder beliebt sind, die auf fallende Kurse spekulieren. Internet-Werte wie Auto1 waren zuletzt schon stark unter Druck geraten wegen der Sorge, dass agentenbasierte KI ihre Geschäftsmodelle stören könnte.

An den Resultaten, die Auto1 am Mittwoch vorgelegt hatte, wurde auf Analystenseite kaum etwas moniert. Das Ergebnis sei stark gewesen, schrieb etwa Alexander Zienkowicz vom Analysehaus MWB. Er betonte daher, dass bei dem Unternehmen im Hinblick auf Wachstum und Profitabilität alles intakt sei. Der Ausblick liege beim Absatz leicht über den Erwartungen, schrieb James Tate von Goldman Sachs. Die Profitabilität treffe am oberen Rand der Zielspanne den Marktkonsens.

Auch Andrew Ross von Barclays hatte nichts zu meckern. Er zog daraus den Schluss, dass die Aktie günstig geworden sei. Er betonte daher ihre Rolle als "bevorzugte Overweight-Empfehlung für 2026"./tih/jsl/he