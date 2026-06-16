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AKTIE IM FOKUS: Auto1 zieht an - Absatzziel stützt nach Rückschlag am Vortag

17.06.26 08:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von AUTO1 können am Mittwoch vorbörslich wieder Boden gut machen nach einem Rückschlag am Vortag. Während Autobauer wie BMW mit Absatzproblemen kämpfen, will der Gebrauchtwagenhändler seine Absätze kräftig steigern.

Am Dienstag hatte die Aktie nach gutem Lauf einen Rückschlag um mehr als fünf Prozent bekommen. Nun zog der Kurs auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss wieder um fünf Prozent an in Richtung der 25-Euro-Marke, deren Erreichen zuletzt ein Hoch seit Anfang Februar bedeutet hatte.

Wie Auto1 zum Kapitalmarkttag mitteilte, wird ein Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen als nächstes Zwischenziel angepeilt. Im vergangenen Jahr hatte das MDAX-Unternehmen gut 842.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Für das laufende Jahr ist weiterhin ein Absatz von bis zu einer Million angepeilt - auch die übrigen 2026er-Ziele wurden bestätigt. Viel Dynamik verspricht sich Auto1 vor allem im Privatkundenbereich./tih/jha/

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