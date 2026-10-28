DAX 25.580 -0,0%ESt50 6.151 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,88 +1,9%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.169 +0,7%Euro 1,1126 -0,0%Öl 115,1 +1,1%Gold 4.045 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: BASF etwas schwächer - seit Mitte Oktober unter Druck

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.67 EUR -0.37 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein unerwartet gutes Quartal der BASF und Optimismus für das Gesamtjahr haben am Mittwoch für Kursgewinne nicht gereicht. Die Aktien des Chemiekonzerns gaben gegen Mittag um 0,7 Prozent nach.

Werbung

Damit bewegt sich der Kurs im Bereich der 21- und 50-Tage-Linie, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend beschreiben. Nach einem guten Lauf in der ersten Monatshälfte stehen die Papiere seit Mitte Oktober etwas unter Druck.

Grund für die Abgaben zur Wochenmitte könnte sein, dass die Markterwartungen derzeit zu hoch sind. So implizieren nach Ansicht von Jefferies-Analyst Marcus Dunford-Castro die von der BASF aktualisierten Aussichten für das vierte Quartal ein operatives Ergebnis unter den derzeitigen Markterwartungen. Ebenso sah es JPMorgan-Experte Chetan Udeshi. Dem starken dritten Quartal stehe der Ausblick gegenüber, der trotz Erhöhung ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte, schrieb auch Bernstein-Analyst James Hooper./ajx/jha/

Aktuelle BASF Aktie News

Werbung

BASF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:26 BASF Outperform Bernstein Research
09:31 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.