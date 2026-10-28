AKTIE IM FOKUS: BASF etwas schwächer - seit Mitte Oktober unter Druck

28.10.26 11:44 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein unerwartet gutes Quartal der BASF und Optimismus für das Gesamtjahr haben am Mittwoch für Kursgewinne nicht gereicht. Die Aktien des Chemiekonzerns gaben gegen Mittag um 0,7 Prozent nach.

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Damit bewegt sich der Kurs im Bereich der 21- und 50-Tage-Linie, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend beschreiben. Nach einem guten Lauf in der ersten Monatshälfte stehen die Papiere seit Mitte Oktober etwas unter Druck.

Grund für die Abgaben zur Wochenmitte könnte sein, dass die Markterwartungen derzeit zu hoch sind. So implizieren nach Ansicht von Jefferies-Analyst Marcus Dunford-Castro die von der BASF aktualisierten Aussichten für das vierte Quartal ein operatives Ergebnis unter den derzeitigen Markterwartungen. Ebenso sah es JPMorgan-Experte Chetan Udeshi. Dem starken dritten Quartal stehe der Ausblick gegenüber, der trotz Erhöhung ein enttäuschendes Schlussquartal beinhalte, schrieb auch Bernstein-Analyst James Hooper./ajx/jha/