AKTIE IM FOKUS: BASF fallen - Vorsichtige Aussagen zur Geschäftsentwicklung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BASF sind am Freitag nach vorsichtigen Aussagen des Finanzchefs Hans-Ulrich Engel ins Minus gedreht. Zuletzt fielen sie um 0,27 Prozent auf 62,37 Euro, nachdem sie zuvor in der Spitze bis auf 63,32 Euro gestiegen waren.

So hinterlässt der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China auch bei den Ludwigshafenern Spuren. "Wir befinden uns insgesamt in einem schwierigeren Fahrwasser, als wir das im Februar erwartet haben", sagte Engel im Gespräch mit dpa-AFX und dpa. Bei einer weiteren wirtschaftlichen Abkühlung könne eine Änderung der Jahresprognosen nicht ausgeschlossen werden.

Bereits am Donnerstag hatte sich Analyst Andrew Stott von der Schweizer Großbank UBS vorsichtig geäußert. Eine Reise nach China habe verdeutlicht, wie stark die Branchenkapazitäten in der Petrochemie derzeit wüchsen, schrieb der Experte in einer aktuellen Studie. Hinzu komme eine Nachfrageschwäche. All das zusammen dürfte auf die Gewinnmargen des Chemiekonzerns drücken. Der Experte senkte seine Prognose für das Ergebnis vor Steuern und Zinsen, die damit deutlich unter dem Unternehmensausblick liege./mis/jha/

