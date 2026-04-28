AKTIE IM FOKUS: BASF nach Quartalszahlen vorbörslich schwach
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BASF haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit klaren Verlusten auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 1,6 Prozent auf 53,20 Euro.
Der Chemiekonzern bekam auch im ersten Quartal den Wettbewerbsdruck zu spüren. Der Umsatz schrumpfte um drei Prozent. Das operative Ergebnis (Ebitda) ging um knapp sechs Prozent zurück. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand.
JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi sprach in einer ersten Reaktion von einem durchwachsenen Quartal./edh/jha/
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