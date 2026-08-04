AKTIE IM FOKUS: Basler fallen deutlich zurück - Wachstum wird hinterfragt

05.08.26 09:59 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Basler-Aktie fällt deutlich zurück - Wachstum wird hinterfragt

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Die Papiere von Basler haben am Mittwoch nach einem Fehlausbruch zum Xetra-Start zuletzt 5,5 Prozent verloren. Damit scheiterten sie daran, ihren seit Ende Juni gültigen Abwärtstrend zu brechen. Ende Juni waren Basler nach steiler Rally wieder in den SDAX der kleineren Börsentitel aufgestiegen, hatten anschließend einen Teil der Rally korrigiert.

Der Bildverarbeitungsspezialist hatte am Vorabend nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr erneut die Prognose erhöht. Ein Händler merkte am Morgen vor dem Xetra-Start aber bereits an, dass sich die Erwartungen der Analysten schon am oberen Ende der neuen Prognose bewegten und somit anfänglicher Kurszuwachs schnell nachlassen könnte.

Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies schrieb: Die starke Nachfrage bei Basler ziehe immer noch an. Derweil bremse das Angebot das Wachstum aber immer deutlicher. Mit dem Absatz komme Basler dem Auftragsbestand nicht mehr hinterher. Zwar sei selbst das obere Ende der neuen Zielspanne noch zu konservativ, doch die Lieferkettenrisiken rückten in den Fokus./ajx/jha