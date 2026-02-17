DAX25.170 +0,7%Est506.065 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,6%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.448 +0,9%Euro1,1835 -0,2%Öl67,67 +0,5%Gold4.916 +0,8%
AKTIE IM FOKUS: Bayer-Euphorie verflogen - Deutliche Kursverluste

18.02.26 09:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
45,00 EUR -4,35 EUR -8,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Euphorie der Anleger bei Bayer über den Glyphosat-Vergleich in den USA währte nicht lange: Auf den Kurssprung vom Vorabend folgte am Mittwochmorgen ein Kursrutsch. Mit einem Einbruch um 8 Prozent fielen die Papiere der Leverkusener sogar an ihre 21-Tage-Linie zurück.

Analysten hatten in ihren Reaktionen auf den Vergleich bereits an die noch offenen Fragen erinnert. Größter Unsicherheitsfaktor bleibt wohl die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, von der sich Bayer eine Präzedenzentscheidung erhofft. Offen sei aber, was passiere, wenn die Richter nicht zugunsten von Bayer entscheiden, so Experte Charles Pitman-King von Barclays./ag/jha/

