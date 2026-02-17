AKTIE IM FOKUS: Bayer-Euphorie verflogen - Deutliche Kursverluste
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Euphorie der Anleger bei Bayer über den Glyphosat-Vergleich in den USA währte nicht lange: Auf den Kurssprung vom Vorabend folgte am Mittwochmorgen ein Kursrutsch. Mit einem Einbruch um 8 Prozent fielen die Papiere der Leverkusener sogar an ihre 21-Tage-Linie zurück.
Analysten hatten in ihren Reaktionen auf den Vergleich bereits an die noch offenen Fragen erinnert. Größter Unsicherheitsfaktor bleibt wohl die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, von der sich Bayer eine Präzedenzentscheidung erhofft. Offen sei aber, was passiere, wenn die Richter nicht zugunsten von Bayer entscheiden, so Experte Charles Pitman-King von Barclays./ag/jha/
