DAX24.008 +0,4%ESt505.369 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1725 +0,3%Öl68,17 +0,1%Gold3.473 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

AKTIE IM FOKUS: Bayer nach kleinerem Studienmisserfolg etwas schwächer

01.09.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,93 EUR -0,42 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer negativen Nachricht aus der Produktpipeline haben die Aktien von Bayer am Montag ihrer deutlichen Erholung vom August-Tief noch etwas mehr Tribut gezollt. Am Montag sank der Kurs um bis zu ein Prozent, nachdem der Agrarchemie- und Pharmakonzern in einer Studie mit dem Wirkstoff Vericiguat den primären Endpunkt verfehlt hatte.

Wer­bung

Das Minus verringerte sich in einem freundlichen Gesamtmarkt zuletzt aber auf 0,4 Prozent. Seit ihrem Zwischentief von Anfang August hatten sich die Bayer-Aktien bis Ende August in der Spitze um fast 17 Prozent erholt. Auf diese Rally folgten seit Mittwoch tendenziell Gewinnmitnahmen kurzfristig orientierter Spekulanten.

Bayer stellte Daten zur Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Vericiguat auf dem diesjährigen Weltkongress für Kardiologie (ESC) vor. Laut Mitteilung zeigte sich beim Einsatz zur Therapie einer Form der chronischen Herzinsuffizienz (HFrEF) ohne kürzliches Herzinsuffizienzereignis beim primären Studienendpunkt keine Risikoreduktion. Das positive Nutzen-Risiko-Profil von Vericiguat in der bereits zugelassenen Indikation bei Patienten mit HFrEF nach einem kürzlich aufgetretenen Herzinsuffizienzereignis bleibe aber unverändert.

Ein Händler sagte, die aktuelle Daten seien zwar nicht gut für die Stimmung, aber zugleich auch nur von geringerer Bedeutung. Wichtiger sei die Nachricht vom Freitag, dass die US-Regierung den Einsatz des Unkrautvernichters Glyphosat weiter unterstützen wolle. So hatte das "Handelsblatt" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass die US-Regierung - anders als befürchtet - keine Neubewertung und Einschränkungen für das Pflanzenschutzmittel plane. Gleichwohl ist das nicht neu - die "New York Times" hatte dies bereits Mitte August berichtet./tih/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen