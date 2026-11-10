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AKTIE IM FOKUS: Bayer nach US-Zulassung weiter gefragt

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Bayer
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf dem höchsten Kursniveau seit Mai 2023 dürften die Papiere von Bayer am Dienstag weiter zulegen. Für Auftrieb sorgt eine US-Zulassung für ein wichtiges Medikament. Der Kurs stieg kurz nach der Xetra-Eröffnung um 1,5 Prozent.

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Bayer darf auf dem US-Markt den Nachfolger des vormaligen Umsatzbringers Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zu. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäß, schrieb Michael Leuchten von Jefferies. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken.

Der Bayer-Aktienkurs hatte zuletzt von positiven Urteilen in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bereits deutlich profitiert und bekommt nun weiteren Auftrieb. Im DAX sind die Papiere mit einem Zuwachs von 55 Prozent seit Jahresanfang der beste Wert./ajx/stk/zb

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Datum Rating Analyst
10:21 Bayer Buy Deutsche Bank AG
09:41 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Bayer Kaufen DZ BANK
04.11.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.

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