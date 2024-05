AKTIE IM FOKUS: Bayer stagnieren nach gutem Lauf - Gegenwind durch Wechselkurse

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zuletzt stark erholte Aktien von Bayer haben sich am Dienstag nach Quartalszahlen schwergetan. Zweimal drehten die Papiere der Leverkusener an ihrer 100-Tage-Linie ab und büßten leicht ein. Seit Mitte April hatten sie zuletzt bis zu 18 Prozent gewonnen, die Bodenbildung auf dem tiefsten Niveau seit 2005 nimmt Form an.

Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank sieht trotz recht gutem Jahresstart etwas Korrekturbedarf für die Markterwartungen. Denn der Gegenwind von der Währungsseite blase stärker als gedacht, so der Experte. Zudem habe sich die Schuldenlast etwas vergrößert und die Ergebnisse im kleineren Bereich mit Consumer Health (Hautschutz und -pflege, Nahrungsergänzung, Schmerzbehandlung) böten etwas Anlass zur Sorge./ag/jha/