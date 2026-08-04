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AKTIE IM FOKUS: Bayer wieder an 50-Euro-Marke - Analysten erhöhen Kursziele

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Bayer
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Wochen Pause sind die Aktien von Bayer am Mittwoch wieder zeitweise über die 50-Euro-Marke gestiegen. Bis zu 50,50 Euro wurden von Anlegern für die Titel des Chemie- und Pharmakonzerns bezahlt. Zuletzt lag der Kurs dann mit 49,83 Euro wieder knapp darunter. Die Aktie bewegt sich damit in der Mitte ihrer Juli-Spanne, die vom Tief bei 46 Euro bis zum Hoch seit 2023 von knapp 54 Euro reicht.

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Am Vortag hatte sich gezeigt, dass Bayer dank guter Agrargeschäfte und Kostensenkungen die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen hat. Dies hatte die Erholung der Aktien vom Juli-Tief vorangetrieben.

Am Mittwoch lieferten nun Analystenkommentare weiteren Rückenwind, denn mit JPMorgan, der UBS und Goldman Sachs hoben gleich drei renommierte Häuser ihre Kursziele an.

Unter den Dreien positioniert sich der Goldman-Experte James Quigley mit seiner Zielmarke von 63,50 Euro am optimistischsten. Er lobte im Nachgang guter Quartalsergebnisse die Finanzentwicklung. Der Weg zum Kursziel führe über ein starkes Pharma-Geschäft, eine vollständige Klärung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und mittel- bis langfristig auch über den Wegfall des Konglomeratsabschlags in einem Aufspaltungsszenario./tih/mis

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08:21 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
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