DAX23.832 -0,9%Est505.688 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,95 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Bechtle im Rallymodus nach Quartalszahlen

14.11.25 09:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
40,40 EUR 5,58 EUR 16,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -

Bechtle im Rallymodus nach Quartalszahlen

Wer­bung

Die Aktien von Bechtle haben am Freitag nach Quartalszahlen die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend übersprungen. Kurz nach dem Auftakt auf Xetra gewannen sie 14,6 Prozent auf fast 40 Euro.

Der IT-Dienstleister rechnet nach einem überraschend starken dritten Jahresviertel auch im Schlussquartal mit einem positiven Geschäftsverlauf. Für eine Jahresendrally sei nun alles bereit, kommentierten die Analysten von Jefferies./ajx/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
09:46Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:46Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen