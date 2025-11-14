AKTIE IM FOKUS: Bechtle im Rallymodus nach Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -
Bechtle im Rallymodus nach Quartalszahlen
Die Aktien von Bechtle haben am Freitag nach Quartalszahlen die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend übersprungen. Kurz nach dem Auftakt auf Xetra gewannen sie 14,6 Prozent auf fast 40 Euro.
Der IT-Dienstleister rechnet nach einem überraschend starken dritten Jahresviertel auch im Schlussquartal mit einem positiven Geschäftsverlauf. Für eine Jahresendrally sei nun alles bereit, kommentierten die Analysten von Jefferies./ajx/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Bechtle AG
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen