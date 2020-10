AKTIE IM FOKUS: Bed Bath & Beyond mit Kursfeuerwerk auf höchstem Stand seit 2018

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Bed Bath & Beyond (Bed BathBeyond) sind am Donnerstag an der New Yorker Börse um zeitweise mehr als ein Drittel nach oben geschnellt. Mit in der Spitze erreichten 20,37 Dollar wurden sie erstmals seit Sommer 2018 wieder über die Marke von 20 US-Dollar nach oben katapultiert. Zuletzt wurden sie 31,9 Prozent höher bei 19,76 Dollar gehandelt.

Als Treiber für den Kurssprung galten besser als erwartete Quartalszahlen des Einzelhändlers für Haushaltsartikel. Er überzeugte die Anleger mit einem Anstieg der Umsätze auf vergleichbarer Basis um 6 Prozent, was vor allem einem fast 90-prozentigen Anstieg der online erzielten Umsätze zu verdanken war. Im zweiten Geschäftsquartal gelang dem Unternehmen so ein für Experten unerwarteter Gewinn. Je Aktie betrug dieser 0,50 US-Dollar./tih/he