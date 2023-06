AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf-Erholung gewinnt an Fahrt - SocGen empfiehlt zum Kauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Analysten-Urteile haben die Aktien von Beiersdorf am Montag angetrieben. Vom Zwischentief vor zehn Tagen von 116,50 Euro gewinnt die Erholung an Fahrt mit einem Plus, das am Montag zuletzt 1,7 Prozent auf 122,55 Euro betrug.

Damit übersprangen die Anteilsscheine des Konsumgüterherstellers die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend und kratzten zudem an der 50-Tage-Linie. Diese ist ein Indikator für die mittelfristige Kursentwicklung. Der Leitindex Dax (DAX 40), in dem Beiersdorf notiert sind, verlor am Montagmorgen 0,7 Prozent.

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hatte ihre Einstufung für die Beiersdorf-Papiere von "Sell" auf "Buy" gedreht und das Kursziel von 112 auf 139 Euro angehoben. Analyst David Hayes ist sehr optimistisch für die Wachstumsdynamik der Marke Nivea. Zudem stützten die Ambitionen mit La Prairie und die Trends in der Dermakosmetik. Die Markterwartungen hält Hayes noch für konservativ.

Optimistisch für Beiersdorf ist auch Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan. Die gute Umsatzdynamik sollte sich fortgesetzt haben, schrieb sie in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die nächsten Quartalszahlen. Sie geht davon aus, dass die Hamburger bei der Zahlenvorlage Anfang August die konservativen Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöhen werden.

Mit dem aktuellen Kurszuwachs nehmen Beiersdorf wieder Kurs auf das Rekordhoch von 128,60 Euro von Anfang Mai. Seit Jahresbeginn haben die Aktien gut 14 Prozent gewonnen, nicht ganz so viel wie der Dax, aber etwas mehr als Konkurrent Henkel (Henkel vz). Dessen Papiere gaben am Montag um 0,6 Prozent nach./ajx/ag/tih