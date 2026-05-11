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AKTIE IM FOKUS: Bericht über Kapitalerhöhung verstärkt Gewinnmitnahmen bei Meta

05.06.26 21:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
514,60 EUR -35,40 EUR -6,44%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Mittwoch schon eingeleitete Gewinnmitnahmen-Welle im US-Tech-Sektor hat am Freitag auch die Aktien von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) erreicht. Die Titel des Social-Media-Konzerns konnten sich in den vergangenen beiden Tagen noch dagegen stemmen, doch zu Wochenschluss rutschte auch ihr Kurs um bis zu 7 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten ab. Zuletzt betrug der Abschlag noch 5,6 Prozent auf 592 US-Dollar.

Als Belastung kam im Tagesverlauf ein Bericht hinzu, wonach das Unternehmen über eine umfangreiche Ausgabe neuer Aktien nachdenkt. Die "Financial Times" berichtete davon unter Berufung auf Personen, die mit den Plänen vertraut seien. Meta plane dabei mit einem Volumen von mehreren zehn Milliarden Dollar, um die Investitionen in Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) zu erhöhen./tih/he

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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

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01.06.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
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05.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
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30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
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01.06.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
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04.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
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30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

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