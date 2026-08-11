DAX 26.456 +0,2%ESt50 6.553 +0,0%MSCI World 4.996 -0,2%Top 10 Crypto 8,28 -1,1%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.234 +0,3%Euro 1,1539 ±0,0%Öl 89,1 +0,2%Gold 4.404 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: Bilfinger auf Tief seit Juni 2025 - Etwas skeptischer für Marge

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
74.65 EUR -6.10 EUR -7.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Bilfinger (Bilfinger SE) sind am Donnerstagmorgen um 9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni 2025 zurückgefallen. Der Industriedienstleister wurde nach dem zweiten Quartal etwas zurückhaltender hinsichtlich der Profitabilität und stellte die Anleger auf das untere Ende der bestehenden Zielspanne ein.

Werbung

Ein Börsianer rechnet nun mit einer leicht sinkenden Markterwartung an den operativen Gewinn. Die negative Kursreaktion überraschte ihn allerdings, da der Auftragseingang die vor dem Bericht bestehenden Sorgen eigentlich etwas zerstreuen sollte. Zuletzt dämmten Bilfinger-Aktien ihren Kursabschlag immerhin auf unter 6 Prozent ein./ag/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Bilfinger Aktie News

Werbung

Bilfinger Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.07.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG
18.05.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG
14.05.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG