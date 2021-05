AKTIE IM FOKUS: Bilfinger drehen ins Minus - Kreise: Altrad beendet Gespräche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs der Bilfinger (Bilfinger SE)-Aktien ist am Mittwochnachmittag in die andere Richtung umgeschlagen. Bis dahin mit etwas mehr als zwei Prozent im Plus liegend, dämpfte eine Kreisemeldung die jüngsten Übernahmespekulationen rund um den Infrastrukturdienstleister - und sorgte so für den Dreh der Aktie in den negativen Bereich. Die Bilfinger-Aktien verloren zuletzt vier Prozent auf 29,00 Euro. Sie unterschritten damit die 100-Tage-Durschnittslinie, die für Charttechniker längerfristige Relevanz hat und aktuell bei 29,34 Euro verläuft.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in Berufung auf unterrichtete Personen berichtete, hatt der französische Großbaustellen-Ausrüster Altrad die Gespräche über einen Kauf wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen beendet. Gerüchte über das Interesse des Unternehmens an Bilfinger waren seit Februar ein Thema gewesen. Dem Bericht zufolge soll Altrad dazu bereit gewesen sein, 34 Euro je Aktie auf den Tisch zu legen. Das Angebot sei aber von der Gegenseite als zu niedrig abgelehnt worden, hieß es./tih/he