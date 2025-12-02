AKTIE IM FOKUS: Bilfinger erreichen Rekordhoch und ziehen Hochtief mit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Wachstumsziele von Bilfinger (Bilfinger SE) für die kommenden Jahre haben der Aktie am Dienstagmorgen ein Rekordhoch beschert. Um 6 Prozent auf 105 Euro ging es in der Spitze mit dem Kurs nach oben. Damit ließen die Papiere des Industriedienstleisters die bisherige Höchstmarke von Anfang Oktober knapp hinter sich. In diesem Fahrwasser erreichten auch HOCHTIEF-Aktien mit plus 5,3 Prozent auf knapp 310 Euro eine Rekordmarke.

Bilfinger (Bilfinger SE) will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Das Unternehmen peilt bis 2030 im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent an, wie es im Vorfeld eines Kapitalmarkttages mitteilte. Wachsen wollen die Mannheimer sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe. Vom Umsatz sollen als operatives Ergebnis 8 bis 9 Prozent übrigbleiben.

Die Erwartungen an den Kapitalmarkttag von Bilfinger seien in den vergangenen Monaten bereits stark gestiegen, hatte jüngst Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank geschrieben. Als sich das Unternehmen zuletzt im Februar 2023 mittelfristige Ziele gesetzt habe, habe man diese am Markt bezweifelt. "Zweieinhalb Jahre später hat sich die Glaubwürdigkeit erheblich verbessert", so Kuhn in seinem Ausblick auf den Kapitalmarkttag.

Der Kurs der Bilfinger-Aktie ist in diesem Jahr um rund 125 Prozent gestiegen. Die Papiere von Hochtief haben noch etwas stärker zugelegt. Damit ragen beide Unternehmen im europäischen Kontext heraus. Der europäische Industriegütersektor, in dem Bilfinger enthalten ist, bringt es im Börsenjahr 2025 lediglich auf ein Plus von knapp 17 Prozent. Der Bausektor, zu dem die Hochtief-Aktie zählt, ist 2025 um knapp 20 Prozent gestiegen./bek/mne/stk