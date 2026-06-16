AKTIE IM FOKUS: BMW enttäuscht mit gekappter Prognose und reißt Branche mit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach massiven Prognosesenkungen von BMW stehen die Aktien am Mittwoch klar unter Druck. Der unerwartete Schritt belastet die gesamte Auto-Branche. Auf der Handelsplattform sackten BMW-Papiere vorbörslich mit 62,86 Euro auf das tiefste Niveau seit Herbst 2020 ab. Sie verloren gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag rund 7,5 Prozent. Auch Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) gerieten mit minus 3 Prozent in den Sog.

Wer­bung Wer­bung

Der Experte Jose Asumendi von JPMorgan sprach von einem "Weckruf für die Autobranche". Aus seiner Sicht muss BMW seine Strategie im Kompaktsegment in China komplett überdenken. Hier seien momentan alle europäischen Premiumhersteller preislich nicht konkurrenzfähig.

Experte Henning Cosman von Barclays attestierte eine "dicke Margenwarnung". Das schiere Ausmaß spreche dagegen, dass die Prognosesenkung als entlastendes Großreinemachen empfunden werde.

Eine kleine Beruhigungspille verteilte derweil Experte Christian Frenes von Goldman Sachs. Denn immerhin sei die Ausschüttungspolitik unverändert geblieben. BMW habe die Möglichkeit, die Aktienrückkäufe angesichts der schwachen Kursentwicklung aufzustocken. Diesbezüglich könnten die Markterwartungen sogar zu niedrig liegen. In Reaktion auf die Prognosesenkung rechnet freilich auch er mit deutlich sinkenden Gewinnschätzungen./ag/jha/