AKTIE IM FOKUS: Boeing drehen nach Bericht zu Dreamliner-Auslieferungen ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Boeing-Aktien haben am Donnerstag dank positiver Nachrichten ins Plus gedreht und um rund 1,8 Prozent zugelegt. Der Flugzeugbauer wolle nach einer fünfmonatigen Durststrecke in dieser Woche erstmals wieder seinen Jet 787 Dreamliner ausliefern, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.

In der durch technische Probleme erzwungenen Lieferpause hätten zuletzt über 80 Flugzeuge dieses Typs auf Halde gestanden./gl/he