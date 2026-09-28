AKTIE IM FOKUS: Boeing sackt ans Dow-Ende - Neues Software-Problem entdeckt

28.09.26 20:57 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuer Software-Fehler bei seinem weit verbreiteten Modell 737 Max hat die Aktien des Flugzeugbauers Boeing am Montag klar ans Ende des Dow Jones Industrial gedrückt. Die Papiere sackten zuletzt um 6,2 Prozent auf 185,86 US-Dollar ab und weiteten damit ihre im bisherigen Jahresverlauf angefallenen Verluste auf mehr als 14 Prozent aus. Der US-Leitindex gab zu Wochenbeginn nur leicht nach.

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Boeing zufolge kann das Software-Problem bei einigen Maschinen dazu führen, dass nach einem abgebrochenen Landeversuch die automatisierte vertikale Navigation bei weiteren Anläufen zunächst nicht zur Verfügung steht. Stattdessen könnten die Piloten nur auf eine niedrigere Automatisierungsstufe zugreifen.

Die 737 Max ist der Modelltyp, der den Konzern in seine schwerste Krise brachte, mit deren Folgen Boeing noch immer zu kämpfen hat. Bei zwei tödlichen Abstürzen im Oktober 2018 und März 2019 waren 346 Menschen ums Leben gekommen. Diese Vorgeschichte könnte dazu führen, dass Aufsichtsbehörden und Kunden dem Thema Software-Sicherheit kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit widmeten, schrieb Seth Seifman von der US-Bank JPMorgan.

Vor kurzem war bekannt geworden, dass die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten jetzt die Zulassung der größten Version des Typs 737 Max verschiebt, während sie das Softwareproblem untersucht. Dies sagte Bryan Bedford, der Leiter der Behörde, gegenüber Reportern bei einer Veranstaltung am Ronald Reagan Washington National Airport.

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Der Kursrutsch zu Wochenbeginn hat das charttechnische Bild der Boeing-Aktien weiter eingetrübt. So entfernte sich der Kurs deutlich von der 21-Tage-Durchschnittslinie, die die kurzfristige Entwicklung beschreibt und bereits seit Anfang des Monats als hartnäckiger Widerstand gilt. Auch mittel- und langfristig betrachtet zeigt der Trend aktuell nach unten./la/he