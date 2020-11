AKTIE IM FOKUS: Boeing steigen weiter nach Ende des 737 Max-Startverbots

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Ende des Flugverbots für den Unglücksflieger 737 Max von Boeing hat den Kurs der Aktie am Mittwoch im vorbörslichen Handel beflügelt. Nachdem die Papiere am Vortag bereits von der Aussicht auf eine Zulassung um mehr als acht Prozent gestiegen waren, legten sie zuletzt an der Nasdaq um weitere gut 5 Prozent auf 221 US-Dollar zu auf den höchsten Stand seit Juni.

Nach fast zwei Jahren Flugverbot hat die US-Luftfahrtbehörde FAA die Maschinen vom Typ 737 Max wieder zugelassen. "Für die Zukunft von Boeing ist es von zentraler Bedeutung, ob die Produktion des Max in den kommenden Jahren wieder hochgefahren werden kann", hatte Analyst Seth Seifman von JPMorgan unlängst erklärt./bek/jha/