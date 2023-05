AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund brechen ein - Bundesligatitel verspielt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die verpasste Deutsche Meisterschaft von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat nicht nur die Fans in tiefe Trauer gestürzt. Auch bei den Anlegern des Fußballclubs herrscht am Pfingstmontag Ernüchterung: Auf der Handelsplattform Tradegate brachen die BVB-Aktien im vorbörslichen Handel um ein Drittel auf 3,92 Euro ein.

Sie drohen damit deutlich mehr zu verlieren, als die Hoffnungsrally der Vorwoche. Rückblende: Nachdem der Bundesliga-Konkurrent Bayern München am Samstag vor einer Woche sein Heimspiel gegen RB Leipzig verloren hatte, hatte es der BVB in eigener Hand, am Wochenende nach elfjähriger Pause wieder Deutscher Meister zu werden. Die Anleger feierten bereits vor, und trieben die Aktien binnen einer Woche um 32 Prozent nach oben. Mit 5,93 Euro wurde das höchste Niveau seit Herbst 2021 erreicht.

Am Samstag schaffte es der BVB mit einem Unentschieden gegen Mainz allerdings nicht, den Bundesligatitel einzutüten. Den Bayern gelang derweil der Pflichtsieg und damit die elfte Meisterschaft in Serie./ag/edh