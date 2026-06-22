AKTIE IM FOKUS: Brenntag nach Prognoseerhöhung gegen den Dax-Trend stark
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Brenntag nach Prognoseerhöhung gegen den Dax-Trend stark Die Aktien von Brenntag (Brenntag SE) haben am Dienstagmorgen in einem schwachen Marktumfeld von der Prognoseerhöhung des Chemikalienhändlers profitiert. Sie zogen auf der Handelsplattform Tradegate um 3,5 Prozent über ihren Xetra-Schluss. Am Vorabend hatten sie auf Tradegate allerdings noch etwas stärker reagiert.
Die Essener hoben nach einem starken zweiten Quartal ihre Ziele für das Gesamtjahr. Der Konzern führt den starken Lauf auf die robuste Nachfrage und verbesserte Margen durch die Marktverwerfungen infolge des Nahost-Kriegs zurück.
Bezüglich dieser Sonderkonjunktur traten einige Experten zuletzt aber bereits auf die Euphoriebremse - zuletzt am Morgen Chetan Udeshi von JPMorgan. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind bei nachlassendem Auftrieb durch die Kriegsfolgen wieder die Oberhand, schrieb er. Brenntag zählt sogar zu den von ihm am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/zb
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|Brenntag SE Hold
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|16.06.2026
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
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|Brenntag SE Neutral
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|Brenntag SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.2026
|Brenntag SE Hold
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|Brenntag SE Hold
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|13.05.2026
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
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|08:11
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2026
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.2026
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.2026
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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