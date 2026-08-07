AKTIE IM FOKUS: Brenntag-Rally bricht ab - Gewinnmitnahmen nach Prognoseanhebung
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Brenntag (Brenntag SE) haben am Freitag ihre Anfang Juli gestartete Kursrally nach einer erneuten Prognoseanhebung nur im frühen Handel beschleunigt. Zuerst gelang den Aktien des Chemikalienhändlers ein Kursanstieg um bis zu 3,4 Prozent auf den höchsten Stand seit März 2025. Dann aber setzten Gewinnmitnahmen ein, zuletzt war der Kurs sogar leicht mit 0,4 Prozent ins Minus gedreht. Der Kurszuwachs seit Anfang Juli hatte sich in der Spitze auf mehr als 27 Prozent summiert.
Die aktuelle Nachfrageentwicklung stimmt den Chemikalienhändler noch optimistischer für das laufende Jahr: Nur wenige Wochen nach einer Erhöhung der Gewinnprognose traut sich die Unternehmensführung um Chef Jens Birgersson mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 1,35 bis 1,45 Milliarden in der Tendenz noch etwas mehr zu. Laut Analyst Marcus Dunford-Castro von Jefferies flankiert die neue Zielspanne den Konsens, der im Mittelwert bereits bei 1,38 Milliarden liege./ajx/tih/he
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|Datum
|Rating
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|07.08.26
|Brenntag SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Brenntag SE Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Brenntag SE Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.