AKTIE IM FOKUS: BVB-Aktien ziehen deutlich an - Champions League wieder möglich?

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) (BVB (Borussia Dortmund)) haben sich am Montag deutlich erholt. Sie rückten am Vormittag im Kleinwerte-Index SDAX um 8,2 Prozent vor, nachdem sich am Wochenende die Perspektive in der Fußball-Bundesliga aufgehellt hatte. Durch einen klaren Sieg gegen Werder Bremen tastete sich der Fußballclub wieder an die Qualifikationsränge für die lukrative Champions League heran.

In den vergangenen Tagen war der Kurs fast bis auf 5,10 Euro und damit auf das niedrigste Niveau seit zwei Monaten gefallen. Bei einem weiteren Rutsch bis an die 5-Euro-Marke hätte ein Tief seit November gedroht.

Der Kurssprung könnte nun auch Charttechniker auf den Plan rufen: Statt unter die kurzfristig relevante 21-Tage-Linie zu fallen, katapultierte er die Aktien mit den 50-, 100- und 200-Tage-Linien über gleich drei mittel- und langfristig wichtige Indikatoren. Diese verlaufen derzeit alle recht nahe beisammen./tih/mis